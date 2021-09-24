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الاتحاد في الصدارة.. هذا هو ترتيب دوري المحترفين بعد مباريات الخميس

الاتحاد في الصدارة.. هذا هو ترتيب دوري المحترفين بعد مباريات الخميس
http://almnatiq.net/?p=1034727

حافظ نادي الاتحاد على صدارته لترتيب دوري المحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم الخميس في افتتاح الجولة السادسة.

وكان النصر فاز على الباطن بهدف دون رد، بينما فاز الفيحاء على الأهلي بنتيجة هدفين نظيفين، وفاز الطائي على الاتفاق برباعية مقابل هدفين، بينما تعادل الهلال والشباب بنتيجة هدفين لكل فريق.

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 12 نقطة، بينما الهلال ثانيًا برصيد 11 نقطة، والفيحاء والرائد ثالثًا ورابعًا برصيد عشر نقاط لكل فريق.

وأتى النصر في المركز الخامس برصيد تسع نقاط، أما الفتح وضمك فيتواجدان في المركزين السادس والسابع برصيد ثمانية نقاط لكل فريق.

أما الفيصلي فجاء في المركز الثامن في ترتيب الدوري  برصيد سبع نقاط، وخلفه الشباب والاتفاق في المركزين التاسع والعاشر برصيد ست نقاط، بينما يملك كل من الحزم والأهلي والباطن خمس نقاط لكل منهم من المراكز الحادي عشر إلى الثالث عشر.

ويتواجد الطائي في المركز الـ14 وأبها في الـ15 برصيد 4 نقاط لكل فريق، ويتواجد التعاون في المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

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