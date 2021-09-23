 طقس اليوم بالمملكة.. رياح نشطة وهطول أمطار رعدية تضرب هذه المناطق

المناطق - الرياض:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على عدة مناطق بالمملكة، حيث تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة الكرمة بينما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات المدينة المنورة.

وأشار “الوطني للأرصاد” إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.