احدث الأخبار

 طقس اليوم بالمملكة.. رياح نشطة وهطول أمطار رعدية تضرب هذه المناطق
أبرز المواد
 تويتر تعيد فتح باب توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء لجميع المستخدمين حول العالم  
منوعات
 سفارة المملكة في باكستان تتوشح باللون الأخضر بمناسبة اليوم الوطني الـ 91
منوعات
 التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط
أهم الاخبار
 العالم يحتفل مع المملكة بيومها الوطني الـ91.. لوحة محبة ترسمها السفارات.. الأخضر والعلم يزينان الجدران
محليات
 على جدارية قصر سلوى.. الداخلية تستذكر شهدءاها في اليوم الوطني
أبرز المواد
 “مدرسة سلمان” .. فيلم يوثق سنوات ولي العهد الجامعية على لسان أساتذته (فيديو)
محليات
 منسوبو تعليم الجوف: اليوم الوطني 91 ذكرى بطولات عظيمة ومستقبل مشرق بقيادة حكيمة وملهمة
محليات
 شاهد.. أهم مشاهد العرض الجوي للمقاتلات خلال اليوم الوطني 91
أبرز المواد
 الاتحاد في الصدارة.. هذا هو ترتيب دوري المحترفين بعد مباريات الخميس
منوعات
 “باقون وإن رحلتم.. لن ننساكم”.. الصحة تخلد ذكري المتوفين من العاملين في القطاع الصحي خلال كورونا
أبرز المواد
 د. سعود بن صالح المصيبيح يكتب: اليوم الوطني الـ91 حدث مختلف ورسالة عميقة للأجيال
يكتبون
 طقس اليوم بالمملكة.. رياح نشطة وهطول أمطار رعدية تضرب هذه المناطق

 طقس اليوم بالمملكة.. رياح نشطة وهطول أمطار رعدية تضرب هذه المناطق

أبرز المواد
تويتر تعيد فتح باب توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء لجميع المستخدمين حول العالم  

تويتر تعيد فتح باب توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء لجميع المستخدمين حول العالم  

منوعات
سفارة المملكة في باكستان تتوشح باللون الأخضر بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

سفارة المملكة في باكستان تتوشح باللون الأخضر بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

منوعات
التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط

أهم الاخبار

 طقس اليوم بالمملكة.. رياح نشطة وهطول أمطار رعدية تضرب هذه المناطق

 طقس اليوم بالمملكة.. رياح نشطة وهطول أمطار رعدية تضرب هذه المناطق
الطقس في السعودية
http://almnatiq.net/?p=1034782
المناطق - الرياض:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة  الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على عدة مناطق بالمملكة، حيث تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة الكرمة بينما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات المدينة المنورة.

وأشار “الوطني للأرصاد” إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

روابط ذات صلة

المسند: انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم.. وقد يشعل الناس النار للتدفئة في هذه المناطق

المسند: انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم.. وقد يشعل الناس النار للتدفئة في هذه المناطق
طقس اليوم بالمملكة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

طقس اليوم بالمملكة.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق
طقس الخميس.. أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق في المملكة

طقس الخميس.. أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*