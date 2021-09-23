الإطاحة بمقيم أثناء هروبه من حادثة دهس رجل أمن في تبوك

المناطق - الرياض:

ألقت شرطة منطقة تبوك القبض على مقيم، ظهر في فيديو أثناء هروبه من محاولة دهس رجل أمن.

وصرح العقيد خالد الغبان، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأن الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مقيم يمني الجنسية حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسية بتبوك.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإشعار فرع النيابة العامة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا في وقت سابق مقطع فيديو يظهر فيه رجل أمن وهو متشبث بنافذة المركبة، إلى أن أجبره على الوقوف.