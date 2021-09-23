5 طائرات مفخخة وصاروخ باليستي.. التحالف يُفشل محاولات الحوثي الإرهابية تجاه المملكة في ذكرى اليوم الوطني

محررو المناطق

واصلت الميلشيات الحوثية، محاولتها الإرهابية باستهداف المدنيين بالممكلة، في حين كان التحالف العربي لها بالمرصاد.

وفي ظل احتفال المملكة باليوم الوطني الـ 91 تمكن التحالف العربي من إفشال 5 محاولات لميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه المملكة.

واحتفلت المملكة الخميس، باليوم الوطني الـ91؛ إحياءًا لذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد المملكة.

وفي ظل هذه الاحتفالات أثبت صقور الوطن أنهم قادرون على حماية بلادهم من هذه الميليشيات، حيث أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت الخميس، ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

صاروخ باليستي على جازان

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الخميس، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وأكد التحالف العربي أن هناك تصعيدا متعمدا من قبل ميليشيات الحوثي لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود، مضيفاً أن كفاءة الدفاعات الجوية السعودية أحبطت كل المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي.

وأشار إلى أنهم يتابعون النشاط الحوثي الإرهابي العدائي وسيجرى اتخاذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

مفخخة رابعة

وذكرت قيادة قوات التحالف في وقت لاحق أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة رابعة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة .

طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط

ودمر الحالف العربي الخميس أيضًا طائرة مسيرة مفخخة خامسة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.