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حكاية شاب مصري توفي بعد 10 أيام من زفافه.. وزوجته ترفض دفنه

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حكاية شاب مصري توفي بعد 10 أيام من زفافه.. وزوجته ترفض دفنه

حكاية شاب مصري توفي بعد 10 أيام من زفافه.. وزوجته ترفض دفنه
http://almnatiq.net/?p=1034803
المناطق - وكالات:

لم يفرح باستقرار زواجه وتحقيق الحُلم الذي ظل يحلم به طويلاً وعانى من أجل تحقيقه، قصة مأساوية تناولتها وسائل الإعلام المصرية لشاب توفي بعد زواجه بـ 10 أيام.

الشاب “محمد سيد” لم يقضي سوى 10 أيام مع عروسه في عش الزوجية بعد حفل زفافها، وفي لحظة خاطفة دون أن يشتكي من أي ألم أو يعاني من مرض  لفظ أنفاسه الأخيرة وهو بين أحضان زوجته، الأمر الذي تسبب في صدمة كبيرة بين أفراد أسرته، حيث رفضت زوجته تركه مصرة أن تدفن معه.

وكشف أحد أقاربه تفاصيل ما حدث له بعد زواجه، حيث قال إنّه في ليلة الزفاف لم يتمكن العريس من الدخول بعروسه، وكأن شيئا ما كان يعوقه، وكان يقول أنّه يشعر بأن هناك من يمسك به ويشد جسده ويخنقه، وبدأ يفقد القدرة على تحريك يديه وقدميه، موضحًا أنهم ذهبوا به إلى المستشفى وخضع لعدة فحوصات وأجرى العديد من التحاليل والأشعة ولكن كل الأطباء أجمعوا على أنّه سليم، وبعدها بعدة أيام فارق الحياة.

ولفت إلى أنّ العروس حالتها سيئة جداً ودخلت في صدمة، خصوصاً أنّها لم تهنأ بزواجها، ولكنها كانت صابرة مُحتسبة تتمنى شفاء لزوجها، ولم تصدق وفاته وغير قادرة على استيعاب ما حدث، لذلك ترفض دفنه أو تركه وتؤكد لهم أنّه كان دائماً يقول لها “إوعى تسيبيني لوحدي”.

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