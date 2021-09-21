أبرزها الثوم والبصل.. 10 أطعمة تربك جهازك الهضمي

المناطق - وكالات:

كشفت دراسة حديثة عن أبرز الأطعمة التي قد تؤدي إلى إرباك جهازك الهضمي، حيث تتمثل في الآتي:

الدهون

يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالدهون كالمقليات والحلوى إلى جعل المعدة تنتج مزيًدا من الأحماض، وذلك فإن هذه الأطعمة لن يتم هضمها بسرعة، وهو ما ينتج عنه الحرقة وُعسر الهضم، وكذلك فإذا تناولت هذه الوجبات قبل النوم، فأنت تضاعف من الإحساس بهذه المخاطر.

الثوم والبصل

بعض الأشخاص الذين يعانون مشاكل في عسر الهضم، قد تتفاقم مشكلاتهم عند تناول الثوم والبصل خاصة في حالتهما النيئة، لذلك حاول تقنين تناولك لهما.

الشوكولاتة

تجلب الشوكولاتة السعادة، خاصة الداكنة منها، فهي تؤثر على الهرمونات بالطبع، لكن من بين الهرمونات التي تؤثر عليها الشوكولاتة أيضًا هرمون السيروتونين، والذي يتسبب في مشاكل المعدة والمريء، خاصة إذا كانت الشوكولاتة تحتوي على نسبة عالية من السكر، وهو ما يسبب إفراز المعدة إنزيمات أكثر، ما يتبعه نمو بكتريا المعدة، وهو ما يؤدي للانتفاخ.

الفواكه والخضراوات الحمضية

إذا كنت تعاني بالفعل مشاكل سابقة بالمعدة، فإن تناولك للفواكه والخضراوات الحمضية كالليمون والبرتقال، قد ينتج عنه انتفاخ في البطن أو ارتجاع في المريء.

السكريات الصناعية

تتسبب الأطعمة الغنية بالسكريات الصناعية كالعلكة والحلوى في تقلص المعدة واضطراب الهضم، لذلك لا تحاول الإفراط في تناولها.

البقوليات

تعد بعض البقوليات من مصادر البروتين النباتي المفيد لصحة الإنسان، إلا أنها قد تكون صعبة الهضم أحيانًا، ما يصيب الشخص بتقلصات المعدة والغازات، ولتجنب ذلك يمكنك نقع البقوليات لمدة 4 ساعات قبل الطهي، وهو ما قد يجنبك عسر الهضم.

الخضراوات الداكنة

قد يؤدي تناولك بعض الخضراوات داكنة اللون والتي تعرف بأنها مصدر غني بالبروتين والألياف، إلى اضطراب في المعدة.

مشتقات الحليب

تحتوي منتجات الحليب على سكر اللاكتوز، والذي لا يتم هضمه بسهولة، خاصة في حالة الإصابة بحساسية اللاكتوز، وهو ما يؤدي للإصابة بالإسهال والغازات، ويمكنك تجنب ذلك بتناول مشتقات الحليب الخالية من اللاكتوز.

الكافيين

يحفز الكافيين حركة الأمعاء، وهو ما قد يسبب اضطراب الهضم، لذلك عليك تجنب الإفراط في تناول الشاي والمشروبات الغازية والقهوة.

الأطعمة الحارة

قد يزيد تناول الأطعمة الحارة من أعراض الغثيان والقيء والإسهال، إضافة إلى عسر الهضم، لذلك حاول تقنين ما تأكله منها.

الأطعمة الفاسدة

بالطبع يؤدي تناول الأطعمة الفاسدة، أو المعلبات سيئة التخزين أو منتهية الصلاحية إلى الإصابة، بالتسمم الغذائي، وهو ما يصاحبه تشنجات المعدة والغثيان والإسهال، لذلك عليك التدقيق في تاريخ الصالحية وطريقة تخزين الأطعمة.