بسبب كورونا.. إصابة السيدات الحوامل بمرض مثير للقلق

المناطق - وكالات:

قال ألكسندر هيزل أستاذ في جامعة مانشستر في دراسة حديثة، إن المشيمة الخاصة بـ115 أمًا وضعن مواليدهن أثناء جائحة كورونا، وجدنا تشوهات جسدية بها أكثر مما كان متوقع رؤيته قبل عام 2020.

وأضاف “ألكسندر هيزل” أن معدلات مشاكل المشيمة تضاعفت 3 مرات بين الأمهات المصابات بكورونا، لكن الغريب أن المشكلات هذه أيضًا زادت لدى الحوامل اللآتي لم يصبن بالفيروس.

وكشف الباحثون أن السبب وراء ذلك هو الضغط النفسي الذي خلفه فيروس كورونا، مشيرين إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى حدوث التهاب و تغيرات هيكلية في الجهاز الهيكلي، مضيفين أن زيادة مشاكل المشيمة التي شاهدناها أثناء وباء كورونا أمر مثير للقلق، مشيرين إلى أن الأمر بحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لمعرفة الآثار التي يتسبب بها مرض “كوفيد-19″، ومع ذلك أكد أنه من الواضح أن المرض وضغوطه يتركان آثارهما على المشيمة.