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يقدم لفئتين فقط من المرضى.. الصحة العالمية توصي بأول علاج وقائي لكورونا

يقدم لفئتين فقط من المرضى.. الصحة العالمية توصي بأول علاج وقائي لكورونا
الصحة العالمية
http://almnatiq.net/?p=1034822
المناطق - وكالات:

نصحت منظمة الصحة العالمية بتناول مجموعة من الأدوية للوقاية من الأعراض الحادة لمرض كوفيد -19 لدى المرضى المعرضين للخطر جراء المرض.

وأشارت دراسة حديثة إلى أن توليفة من “كازيريفيماب وإيمديفيماب” طورتها شركة “ريجينيرون” الأمريكية بالمشاركة مع شركة روش السويسرية ويمكن أن تحسن فرص المرضى في البقاء على قيد الحياة.

وأوصت المنظمة بتقديم “كازيريفيماب وإيمديفيماب” لمرضى فيروس كورونا الذين يعانون من أمراض سابقة والذين قد يعانون من أعراض شديدة جراء الإصابة بكوفيد-19 ويواجهون الخضوع للعلاج في وحدات العناية المركزة، ونشرت منظمة الصحة العالمية توصياتها الجديدة في المجلة الطبية البريطانية.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن المرضى المعرضين لخطر أكبر للخضوع للعلاج بالمستشفيات وأولئك الذين لم يطوروا أجسامًا مضادة طبيعية ضد كوفيد -19 هما مجموعتي المرضى الأكثر استفادة من العلاج الدوائي.

وحثت المنظمة المصنعين والحكومات على معالجة السعر المرتفع والإنتاج المحدود لمزيج الأجسام المضادة “ريجينيرون “.

وأشارت إلى أن المفاوضات تجري مع روش بشأن تخفيض الأسعار والتبرع المحتمل والتوزيع العادل في جميع أنحاء العالم.

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