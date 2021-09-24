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فيديو يوثق لحظات عفوية لمسن تفاعل مع معزوفة وطنية بالباحة

فيديو يوثق لحظات عفوية لمسن تفاعل مع معزوفة وطنية بالباحة
http://almnatiq.net/?p=1034832
محررو المناطق:

وثق مقطع فيديو، تفاعل أحد كبار السن مع معزوفة وطنية خلال إحدى فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في منطقة الباحة.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “الإخبارية”، المُسن وهو يرقص بشكل عفوي تفاعلاً مع المعزوفة الوطنية.

وتفاعل معه بعض الأطفال والشباب، حيث شجعه الشباب على استكمال رقصه ووقفوا يصقفون له.

واحتفلت المملكة الخميس، باليوم الوطني الـ91؛ إحياءًا لذكرى الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عن توحيد المملكة.

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