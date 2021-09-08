احدث الأخبار

إحصائيات فيروس كورونا في دول الخليج.. الوفيات تكسر حاجز الـ19 ألفًا
أبرز المواد
 “لص” يسرق مركبة من أمام منزل صاحبها بالرياض.. وكاميرا المراقبة تفضحه (فيديو)
أبرز المواد
 الخوف من كورونا يتسبب في ارتفاع عدد الوفيات بداء الكلب بتونس
دولي
 “الأرصاد”: رياح مثيرة للأتربة وتدني في مستوى الرؤية على محافظتي المهد ووادي الفرع
أبرز المواد
  هل يوجد برنامج محدَّد للاستخدام في نظام الفاتورة الإلكتروني؟.. هيئة الزكاة تُجيب
أبرز المواد
 مشاجرة جماعية بين مجموعة من الشبان في الباحة (فيديو)
أبرز المواد
 زعم علاج كورونا بـ”الماء المبارك” فمات ضحية الفيروس
دولي
 “فوكس”.. ميزة جديدة لهواتف “أبل” تخبر الأشخاص بأنك مشغول الآن
أبرز المواد
 بطريقة مرعبة.. شابين يحاولان “إخافة” فتيات بداخل مركبة (فيديو)
أبرز المواد
 فيديو يوثق لحظات عفوية لمسن تفاعل مع معزوفة وطنية بالباحة
أبرز المواد
 يقدم لفئتين فقط من المرضى.. الصحة العالمية توصي بأول علاج وقائي لكورونا
أبرز المواد
 بسبب كورونا.. إصابة السيدات الحوامل بمرض مثير للقلق
أبرز المواد
إحصائيات فيروس كورونا في دول الخليج.. الوفيات تكسر حاجز الـ19 ألفًا

إحصائيات فيروس كورونا في دول الخليج.. الوفيات تكسر حاجز الـ19 ألفًا

أبرز المواد
“لص” يسرق مركبة من أمام منزل صاحبها بالرياض.. وكاميرا المراقبة تفضحه (فيديو)

“لص” يسرق مركبة من أمام منزل صاحبها بالرياض.. وكاميرا المراقبة تفضحه (فيديو)

أبرز المواد
الخوف من كورونا يتسبب في ارتفاع عدد الوفيات بداء الكلب بتونس

الخوف من كورونا يتسبب في ارتفاع عدد الوفيات بداء الكلب بتونس

دولي
“الأرصاد”: رياح مثيرة للأتربة وتدني في مستوى الرؤية على محافظتي المهد ووادي الفرع

“الأرصاد”: رياح مثيرة للأتربة وتدني في مستوى الرؤية على محافظتي المهد ووادي الفرع

أبرز المواد

زعم علاج كورونا بـ”الماء المبارك” فمات ضحية الفيروس

زعم علاج كورونا بـ”الماء المبارك” فمات ضحية الفيروس
http://almnatiq.net/?p=1034837
المناطق - وكالات:

زعم أحد المعالجين الروحيين بسريلانكا، إليانثا وايت، أنه يستطيع القضاء على وباء كورونا في سريلانكا عن طريق “الماء المبارك”؛ لكنه توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وتتلخص وصفة وايت بسكب “مائه المبارك” في الأنهار الموجودة في سريلانكا والهند، كما أيدت وزيرة الصحة السريلانكية السابقة بافيثرا وانياراتشي، علاج المياه المباركة؛ لكنها أصيبت بالفيروس، وانتهى بها الأمر في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، وفقدت حقيبتها لاحقا.

ويعرف وايت على نطاق واسع في سريلانكا، بوصفه معالجًا روحيًا، وسبق أن قدم جلسات علاج لمشاهير من رياضيين وسياسيين من بينهم رئيس الوزراء في البلاد، بينما قالت عائلته إنه رفض تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأصيب وايت بكورونا في وقت سابق من هذا الشهر وتدهورت حالته كثيرًا إلى أن توفي الأربعاء.

ونال وايت في عام 2010 اهتماما دوليًا، بعدما شكره لاعب الكريكيت الهندي الشهير ساشين تيندولكار علنا على علاجه لإصابة في الركبة، مشيرًا إلى أن علاج وايت ساعده في بلوغ مباراة القرن ضد جنوب إفريقيا.

روابط ذات صلة

نصائح ذهبية لمساعدة طفلك على تخطي اكتئاب وقلق كورونا

نصائح ذهبية لمساعدة طفلك على تخطي اكتئاب وقلق كورونا
يخضع للتجارب السريرية.. الإعلان عن أول عقار «مناعي» معالج لفيروس كورونا

يخضع للتجارب السريرية.. الإعلان عن أول عقار «مناعي» معالج لفيروس كورونا
دواء كورونا المعجزة يثير أزمة مجددا في أمريكا.. ومحكمة تتدخل

دواء كورونا المعجزة يثير أزمة مجددا في أمريكا.. ومحكمة تتدخل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*