زعم علاج كورونا بـ”الماء المبارك” فمات ضحية الفيروس

المناطق - وكالات:

زعم أحد المعالجين الروحيين بسريلانكا، إليانثا وايت، أنه يستطيع القضاء على وباء كورونا في سريلانكا عن طريق “الماء المبارك”؛ لكنه توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وتتلخص وصفة وايت بسكب “مائه المبارك” في الأنهار الموجودة في سريلانكا والهند، كما أيدت وزيرة الصحة السريلانكية السابقة بافيثرا وانياراتشي، علاج المياه المباركة؛ لكنها أصيبت بالفيروس، وانتهى بها الأمر في وحدة العناية المركزة بالمستشفى، وفقدت حقيبتها لاحقا.

ويعرف وايت على نطاق واسع في سريلانكا، بوصفه معالجًا روحيًا، وسبق أن قدم جلسات علاج لمشاهير من رياضيين وسياسيين من بينهم رئيس الوزراء في البلاد، بينما قالت عائلته إنه رفض تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأصيب وايت بكورونا في وقت سابق من هذا الشهر وتدهورت حالته كثيرًا إلى أن توفي الأربعاء.

ونال وايت في عام 2010 اهتماما دوليًا، بعدما شكره لاعب الكريكيت الهندي الشهير ساشين تيندولكار علنا على علاجه لإصابة في الركبة، مشيرًا إلى أن علاج وايت ساعده في بلوغ مباراة القرن ضد جنوب إفريقيا.