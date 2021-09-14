“فوكس”.. ميزة جديدة لهواتف “أبل” تخبر الأشخاص بأنك مشغول الآن

المناطق - وكالات:

أطلقت شركة أبل مؤخرًا وضعًا سريًا في نظام التشغيل الجديد (Ios 15) لهواتف آيفون يحذر الأشخاص الآخرين من أنك مشغول جدًا ولا يمكنهم إرسال رسائل نصية إلى هاتفك.

وقالت “أبل” إن الوضع الجديد يحمل اسم “فوكس”، ومصمم لإعلام الآخرين بأنك تركز على شيء آخر أكثر أهمية، لذا لن تتلقى إشعارات برسائلهم.

وأوضحت أن وضع “فوكس” الجديد هو إعداد تبديل يعمل على تعديل طريقة عمل جهاز آيفون، ويمكن أن يحظر هذا الوضع الإشعارات الواردة من الرسائل، وسيؤدي هذا إلى إبلاغ أي شخص يراسلك بأنك لن تتلقى نافذة منبثقة حول رسائله النصية، كما سيظل لدى الآخرين خيار تجاوز التركيز وإخطارك على أي حال، وهذا مفيد إذا كانت هناك حالة طوارئ أو يحاول شخص ما إخبارك بشيء مهم لا يمكن تأجيله.