 هل يوجد برنامج محدَّد للاستخدام في نظام الفاتورة الإلكتروني؟.. هيئة الزكاة تُجيب

محررو المناطق:

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إنه لا يلزم في الفترة الحالية أن يكون البرنامج المستخدم في نظام الفاتورة الإلكتروني معتمدًا من الهيئة، وأن ذلك قد يتم في وقت لاحق.

وأوضح حساب “أسأل الزكاة” التابع للهيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ردًا على استفسار من مواطن قال فيه “لدي تطبيق وفيه جميع متطلبات الفاتورة الإلكترونية وجميع الحقول المطلوبة من الهيئة، هل عليه مشكلة أم أستمر عليه؟” قائلًا: لا يجب أن يكون نظام الفوترة الإلكتروني (فاتورة) المستخدم معتمدًا من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أو جهة خارجية للمرحلة الأولى، وقد تقوم الهيئة بالإلزام بهذا المتطلب لاحقًا”.

وتابع: “أنها نشرت قائمة غير إلزامية على المكلفين؛ حيث يمكن للمكلف الحصول على نظام فوترة لمنشأته من أي شركة توفر أنظمة الفوترة، بشرط أن يكون النظام المستخدم ملتزمًا بالمتطلبات المعلن عنها”.