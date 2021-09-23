“الأرصاد”: رياح مثيرة للأتربة وتدني في مستوى الرؤية على محافظتي المهد ووادي الفرع

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، تكوّن رياح نشطة مثيرة للأتربة على محافظتي المهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، موضحًا أن هذه الحالة تبدأ الساعة 9 صباحا وتستمر حتى الساعة 6 مساءً.

كما أعلن “الوطني للأرصاد” تفاصيل الطقس المتوقع اليوم الجمعة على عدة مناطق بالمملكة، حيث تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة بينما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات المدينة المنورة.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.