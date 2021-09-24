الخوف من كورونا يتسبب في ارتفاع عدد الوفيات بداء الكلب بتونس

المناطق - وكالات:

تسبب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا في ارتفاع وفيات داء الكلب في تونس .

وبحسب منسقة البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب بوزارة الصحة في تونس كوثر حرابش، فإن تونس سجلت منذ بداية السنة وحتى منتصف الشهر الجاري 5 وفيات بداء الكلب، مشيرًة إلى أن الرقم مرتفع وأنه لم يقع تسجيله منذ 6 سنوات.

وأرجعت السبب لانتشار الكلاب الشاردة في الشوارع ونقص وعي المواطن بخطورة هذا الداء ورفضه التوجه إلى مراكز الصحة العمومية في حال تعرضه للعض أو الخدش أو اللحس من كلب على جرح مفتوح، بالإضافة الخوف من عدوى فيروس كورونا في المستشفيات في حال الذهاب للعلاج.

وتابعت “حرابش” أن 40 ألف مواطن يتلقون سنويا علاج داء الكلب، مؤكدًة أن العلاج يقدم مجانًا في كل مراكز الصحة العمومية بالإضافة إلى مجانية تلاقيح الحيوانات.

وأوضحت أن تونس لم تتمكن بعد من القضاء نهائيا على داء الكلب، وأن هذه الخطوة تستوجب تسجيل صفر إصابات أو وفيات لدى الحيوان والإنسان على حد سواء.