إحصائيات فيروس كورونا في دول الخليج.. الوفيات تكسر حاجز الـ19 ألفًا

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الجمعة، إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى أمس الخميس.
وقال مركز الإحصاء الخليجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج العربية، حتى أمس الخميس، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغت (2,506,303) إصابة، وإجمالي حالات التعافي (2,471,582)، وإجمالي حالات الوفاة (19,296). وأشار المركز في بيان له إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج العربية بلغت (75,534,008) جرعة.
📊 إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 23 سبتمبر 2021م
🔵 2,506,303 الإصابات المؤكدة
🟢 2,471,582 حالات التعافي
🔴 19,296 حالات الوفاة (يرحمهم الله)
💉 75,534,008 اللقاحات المعطاة#الإحصائي_الخليجي pic.twitter.com/MmGCcTT2bB
— مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) September 24, 2021
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