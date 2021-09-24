إحصائيات فيروس كورونا في دول الخليج.. الوفيات تكسر حاجز الـ19 ألفًا

محررو المناطق:

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الجمعة، إحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى أمس الخميس.

وقال مركز الإحصاء الخليجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج العربية، حتى أمس الخميس، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغت (2,506,303) إصابة، وإجمالي حالات التعافي (2,471,582)، وإجمالي حالات الوفاة (19,296). وأشار المركز في بيان له إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج العربية بلغت (75,534,008) جرعة.