استقبال ليس له مثيل.. 6 فيديوهات نادرة توثق أول زيارة للملك عبدالعزيز لمصر عام 1946

وثقت 6 فيديوهات نادرة زيارة الملك عبدالعزيز لمصر عام 1946، ردًا على زيارة الملك فاروق الى المملكة سنة 1945 .
لقطات تاريخية لمراسم استقبال الملك عبد العزيز في مصر
في هذا الفيديو وثّقت لقطات تاريخية، لمراسم استقبال الملك عبدالعزيز من قبل القيادة المصرية وحرصه على التجول بعدد من المناطق والمحافظات.
حفاوة ملكية لم يسبق لها مثيل من الملك فاروق للملك عبدالعزيز.#فيلم_الملك_عبدالعزيز #قناة_السعودية #هي_لنا_دار #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/CdadxDv2Qy
— قناة السعودية (@saudiatv) September 24, 2021
استقبال المجتمع المصري للملك المؤسس
استقبل المجتمع المصري الملك المؤسس -طيب الله ثراه- ” بكل حفاوة وحب فمصر حين تستقبل الملك عبدالعزيز إنما تستقبل رجلاً تمر الحُقب ولا يرى الناس مثله”.
بهذه اللافتة استقبل المجتمع المصري الملك المؤسس -طيب الله ثراه- "مصر حين تستقبل الملك عبدالعزيز إنما تستقبل رجلاً تمر الحُقب ولا يرى الناس مثله".#فيلم_الملك_عبدالعزيز #قناة_السعودية #هي_لنا_دار #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/aWtQBUksMx
— قناة السعودية (@saudiatv) September 24, 2021
احتفاء مصر قيادةً وشعباً بزيارة جلالة الملك عبدالعزيز التاريخية.#فيلم_الملك_عبدالعزيز #قناة_السعودية #هي_لنا_دار #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/aSr8DkzFTh
— قناة السعودية (@saudiatv) September 24, 2021
اجتماع تاريخي بين الملك عبدالعزيز والملك فاروق
أظهر هذا الفيديو الاجتماع التاريخي بين الملك عبدالعزيز والملك فاروق نتج عنه إقامة جامعة الدول العربية.
اجتماع تاريخي بين الملك عبدالعزيز والملك فاروق نتج عنه إقامة جامعة الدول العربية.#فيلم_الملك_عبدالعزيز #قناة_السعودية #هي_لنا_دار #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/FDgE3YHuT0
— قناة السعودية (@saudiatv) September 24, 2021
أول زيارة لملك عربي لمصر في تاريخها المعاصر
سجل عام 1946 في التاريخ وحقق أصداء عالمية بزيارة الملك عبدالعزيز لمصر حيث كان أول ملك لملوك العرب يزور مصر في تاريخا المعاصر، لذلك كان لهذه الزيارة أصداء بعيدة المدى على المستويات الثنائية والعربية والدولية.
عام 1946 سُجّلَ في التاريخ وحقق أصداء عالمية بزيارة الملك عبدالعزيز لمصر.#فيلم_الملك_عبدالعزيز #قناة_السعودية #هي_لنا_دار #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/SsNbCtJoB7
— قناة السعودية (@saudiatv) September 24, 2021
الملك عبد العزيز يوحد الصف العربي
حرص مؤسس المملكة الملك عبد العزيز على تأسيس كيان المملكة على أسس ومبادىء سليمة وعلاقات متميزة مع الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع، إيمانًا منه -رحمة الله- بأهمية وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي مرت بها الدول العربية آنذاك.
المنعطفات السياسية في البلدان العربية آنذاك كانت أولى الملفات التي شارك الملك عبدالعزيز في حلها.#فيلم_الملك_عبدالعزيز #قناة_السعودية #هي_لنا_دار #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/odYlhQeII9
— قناة السعودية (@saudiatv) September 24, 2021
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