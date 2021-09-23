استقبال ليس له مثيل.. 6 فيديوهات نادرة توثق أول زيارة للملك عبدالعزيز لمصر عام 1946

محررو المناطق:

وثقت 6 فيديوهات نادرة زيارة الملك عبدالعزيز لمصر عام 1946، ردًا على زيارة الملك فاروق الى المملكة سنة 1945 .

لقطات تاريخية لمراسم استقبال الملك عبد العزيز في مصر

في هذا الفيديو وثّقت لقطات تاريخية، لمراسم استقبال الملك عبدالعزيز من قبل القيادة المصرية وحرصه على التجول بعدد من المناطق والمحافظات.

استقبال المجتمع المصري للملك المؤسس

استقبل المجتمع المصري الملك المؤسس -طيب الله ثراه- ” بكل حفاوة وحب فمصر حين تستقبل الملك عبدالعزيز إنما تستقبل رجلاً تمر الحُقب ولا يرى الناس مثله”.

بهذه اللافتة استقبل المجتمع المصري الملك المؤسس -طيب الله ثراه- "مصر حين تستقبل الملك عبدالعزيز إنما تستقبل رجلاً تمر الحُقب ولا يرى الناس مثله".#فيلم_الملك_عبدالعزيز #قناة_السعودية #هي_لنا_دار #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/aWtQBUksMx — قناة السعودية (@saudiatv) September 24, 2021

اجتماع تاريخي بين الملك عبدالعزيز والملك فاروق

أظهر هذا الفيديو الاجتماع التاريخي بين الملك عبدالعزيز والملك فاروق نتج عنه إقامة جامعة الدول العربية.

أول زيارة لملك عربي لمصر في تاريخها المعاصر

سجل عام 1946 في التاريخ وحقق أصداء عالمية بزيارة الملك عبدالعزيز لمصر حيث كان أول ملك لملوك العرب يزور مصر في تاريخا المعاصر، لذلك كان لهذه الزيارة أصداء بعيدة المدى على المستويات الثنائية والعربية والدولية.

الملك عبد العزيز يوحد الصف العربي

حرص مؤسس المملكة الملك عبد العزيز على تأسيس كيان المملكة على أسس ومبادىء سليمة وعلاقات متميزة مع الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع، إيمانًا منه -رحمة الله- بأهمية وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي مرت بها الدول العربية آنذاك.