جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة بدوري المحترفين والقنوات الناقلة

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خلال الساعات القادمة يشهد جدول مباريات اليوم الجمعة 24/9/2021، في دوري المحترفين، مواجهتين ضمن استكمال الجولة السادسة من موسم 2021-2022 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

حيث يستضيف فريق أبها نظيره ضمك في لقاء هام لصاحب الأرض الذي يبحث عن حصد النقاط والهروب من مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز 14 في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بينما يحتل “ضمك” المركز الخامس برصيد 8 نقاط، بعد أن خسر مرة واحدة وفاز مرتين وتعادل في مثلهما، يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:40 بتوقيت مكة المكرمة،عبر شاشة القناة الرياضية (ssc 1) اتش دي.

بينما يلتقي فريق الاتحاد مع نظيره التعاون من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات للعميد، حيث فاز في آخر 4 مواجهات، وآخرها هزيمة النصر بثلاثية مقابل هدف، ويُقام اللقاء في تمام الساعة 8:25 بتوقيت مكة المكرمة، عبر شاشة القناة الرياضية (ssc 1) اتش دي.