للمصابات بتسسم الحمل.. دواء شائع يساعد على تجنب الولادة المبكرة

المناطق - وكالات:

أفادت دراسة جديدة أن دواء الميتفورمين، الذي يُستخدم بشكل شائع من قبل مرضى السكري، قد يساعد في تجنب الولادة المبكرة بين النساء المصابات بتسمم الحمل.

ويتميز تسمم الحمل بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم أو وجود بروتين في البول أو مشاكل أخرى، كما أن تسمم الحمل المبكر يحدث في الفترة بين 26 و32 أسبوعًا من الحمل، والذي غالبًا ما يؤدي إلى الولادة المبكرة، مما يعرض الأطفال للخطر، إذ يعاني الأطفال الخدج من مشاكل صحية عند الولادة وبعدها أكثر من الأطفال المولودين في فترة الحمل الكاملة، وفقًا لموقع “يو بي آي” الأمريكي.

ونقل الموقع عن مؤلفة الدراسة الدكتورة كاثرين كلوفر قولها: “الأمهات الحوامل اللواتي تم تشخيصهن بتسمم الحمل في وقت مبكر ثم تناولن الميتفورمين استمر حملهن لمدة أسبوع أطول من اللواتي تناولن أقراص وهمية في الدراسة”.

وأضافت كلوفر: “صحيح أن فترة أسبوع قد لا تبدو كبيرة، ولكنها يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة للطفل المولود، إذ إنه في هذه الفترة يكون كل يوم يستطيع فيه الطفل البقاء في الرحم مفيدًا”.