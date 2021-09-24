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وزير الخارجية اليمني يطالب الأمم المتحدة بمنع تمويل ميليشيات الحوثي

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وزير الخارجية اليمني يطالب الأمم المتحدة بمنع تمويل ميليشيات الحوثي

وزير الخارجية اليمني يطالب الأمم المتحدة بمنع تمويل ميليشيات الحوثي
وزير الخارجية اليمني
http://almnatiq.net/?p=1034893
المناطق - وكالات:

طالب وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الجمعة  الأمم المتحدة بمنع تمويل ميليشيات الحوثي الإرهابية، مشيرا إلى أن العقوبات الفردية لا تنجح.

وأضاف بن مبارك أنه على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ممارسة ضغوط أكثر فعالية لإجبار ميليشيات الحوثي على وقف إطلاق النار.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه سيناقش اليوم الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مقاربة جديدة لحل النزاع في البلاد، إضافة إلى ذلك تقييم عملية السلام والنهج الجديد الذي ينبغي أن يتبعه المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعين حديثا إلى اليمن هانز غروندبرغ.

وتابع مبارك: “هناك بالفعل عقوبات أعتقد أنه يجب استخدامها بحكمة بمعنى، يجب أن يفرضوا عقوبات على شبكاتهم المالية، وليس ضد الأفراد”.

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