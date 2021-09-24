“بابا اقتلني”.. فيديو لتعنيف أحد الأطفال يثير غضبًا واسعًا في العراق

محررو المناطق:

طالب رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنقاذ أحد الأطفال العراقين يدعى “محمد” من التعنيف الأسري، بعد ظهوره في مقطع فيديو أثار غضبًا واسعًا، كما دشنوا هاشتاق تحت عنوان #انقذوا_الطفل_محمد.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع الطفل محمد وهو مكبل من عنقه بالحديد وهو يصرخ “بابا”، ووجهه ملطخ بما يشبه الدماء، وفي الخلفية يسمع بوضوح صوت أحد الأشخاص يتحدث معه.

وقال أحد المستخدمين، إنه “على كل إنسان أن يدعم حملة إنقاذ هذا الطفل المعنف من قبل أهله، ولابد من تشريع قانون العنف الأسري”.

وأضاف مستخدم أخر: “ليش كذا وين حكومة العراق وين الشعب العراقي.. ليش كذا يسكتون على كذا منظر يقطع القلب الله يكسر يده ياربي لايحتمل حسبي الله ونعم الوكيل”.