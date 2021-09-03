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خطيب المسجد الحرام: التربية مشروع أمة تبني الإنسان والوطن (فيديو)

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خطيب المسجد الحرام: التربية مشروع أمة تبني الإنسان والوطن (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: التربية مشروع أمة تبني الإنسان والوطن (فيديو)
الشيخ صالح بن حميد
http://almnatiq.net/?p=1034914
محررو المناطق:

شدد خطيب المسجد الحرام على ضرورة التربية الصحيحة للأجيال، مؤكدًا أنه لا هم يعلو فوق هم التربية  .

وأضاف خطيب المسجد الحرام خلال خطبة الجمعة، أن التربية ليست مشروع أسرة أو مدرسة، بل مشروع أمة ومشروع دولة فإنها تبني الإنسان والوطن وتنمي القدرات وتطور الملكات.

وتابع أن الزراعة تنتج الغذاء والصناعة تصنع الأدوات، والتجارة تجلب الموارد أما التربية فتبني الإنسان والوطن وتصنع ذلك كله، موضحا ان التربية علم يتعلم، وعمل يكتسب وإلتزام يتطبق.

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