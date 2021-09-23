دراسة: لبن الأمهات الملقحات ضد كورونا يحوي أجسامًا مضادة تحمي الرضع

المناطق- وكالات:

توصلت دراسة حديثة، إلى أن لبن الأمهات اللواتي تلقين لقاحًا ضد فيروس كورونا المستجد يحتوي على أجسام مضادة قد تحمي الرضع من العدوى، وفقا لما ذكرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد آثار الأجسام المضادة على مناعة الرضع.

وبحسب “إندبندنت”، فإن النتائج التي توصل إليها باحثون من جامعة فلوريدا الأميركية، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على معدلات التطعيم للنساء الحوامل والمرضعات اللواتي اعتبرت اللقاحات آمنة بالنسبة لهن، لكن العديد منهن ما زلن مترددات بشأن التطعيم.

وذكرت الصحيفة، أن الدراسة اشتملت على تحليل لبن 21 من الأمهات المرضعات اللآتي عملن في مجال الرعاية الصحية، حيث تم تسجيلهن في الدراسة اعتبارًا من ديسمبر (كانون الأول) 2020، عندما أصبح لقاحا “فايزر” و”موديرنا” متاحين للعاملين في مجال الرعاية الصحية، واستمرت الدراسة حتى مارس.

وأجريت اختبارات لدم الأم ولبنها على ثلاث فترات للكشف عن الأجسام المضادة قبل التطعيم، وبعد جرعة اللقاح الأولى، ثم الجرعة الثانية.

ووجد العلماء، أن لبن الأم بعد الجرعة الثانية كان به زيادة بمقدار 100 ضعف في الأجسام المضادة والتي تلعب دوراً مهماً في المناعة ومكافحة العدوى، بحسب الدراسة.

ونقلت “إندبندنت”، عن الدكتور جوزيف نيو، المؤلف المشارك في الدراسة والأستاذ في قسم طب الأطفال وحديثي الولادة بكلية الطب بجامعة فلوريدا، قوله: “تخشى الكثير من الأمهات والنساء الحوامل الحصول على اللقاح إنهن يريدن أن يفعلن ما هو أفضل لأطفالهن”، وأضاف “هذا شيء أردنا معرفته، ما إذا كان اللقاح سيوفر بالفعل بعض الفوائد”.

ووجدت الدراسة، أن المشاركات في الدراسة اللائي تلقين لقاح “فايزر” كانت لديهن المزيد من الأجسام المضادة في اللبن مقارنة مع اللائي تلقين لقاح “موديرنا”، لكن الباحثون أشاروا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات المكثفة لتأكيد هذه النتائج.

وبحسب الصحيفة البريطانية، أقر الباحثون بأن دراستهم لم تحدد ما إذا كانت الأجسام المضادة الموجودة في لبن الأم تحمي الأطفال بشكل فعال ضد فيروس كورونا وإلى أي مدى، لكن العلماء قالوا إنهم يستكشفون ذلك.