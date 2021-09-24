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“فوربس”: الممكلة تمتلك أكبر احتياطي من الذهب عربيًا بـ 323 طنًا

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“فوربس”: الممكلة تمتلك أكبر احتياطي من الذهب عربيًا بـ 323 طنًا

“فوربس”: الممكلة تمتلك أكبر احتياطي من الذهب عربيًا بـ 323 طنًا
http://almnatiq.net/?p=1034925
المناطق- وكالات:

احتلت السعودية المرتبة الأولى عربيًا في قائمة الدول التي تملك أكبر الاحتياطيات من الذهب، ولديها 323.1 طن من المعدن الأصفر، ما يمثل 4.1% من إجمالي الاحتياطيات لدى البنك المركزي “ساما”، يليها لبنان المنهك اقتصاديًا برصيد يبلغ 286.8 طن من الذهب ولكنه يمثل 43.3% من مجموع الاحتياطيات، بحسب تصنيف مجلة فوربس العالمية.

وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة عربيًا، فهي تمتلك احتياطي ذهب يبلغ 173.6 طنا ما يشكل 18.2% من الاحتياطي، متقدمة على ليبيا التي لديها 116.6 طنًا من المعدن النفيس أي نحو 8.5% من إجمالي احتياطياتها، والعراق الذي يقتنص المركز الخامس برصيد 96.3 طنًا أي نحو 9.4% من احتياطياته لدى البنك المركزي

فيما احتلت مصر، المرتبة السادسة، حيث تمتلك 80.6 طنًا من المعدن الأصفر ما يشكل 11.9% من إجمالي احتياطيات البنك المركزي المصري، تليها الكويت في المركز السابع بـ 79 طنًا من الذهب، وهو ما يمثل 9.3% من الاحتياطيات، في حين تحل قطر ثامنةً برصيد 59.8 طنًا أي 6% من الاحتياطي

وبينما يأتي الأردن في المركز التاسع عربيًا بـ56.9 طنا ما يشكل 19.4% من الاحتياطي، تحل الإمارات في المركز العاشر برصيد 55.3 طنا، وهو ما يساوي 2.9% من حجم الاحتياطي لدى البنك المركزي الإماراتي.

 

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