قبل ربع نهائي أبطال آسيا.. مشرف “بيرسبوليس”: لدينا مشاكل في مباراتنا ضد الهلال

محررو المناطق:

قال أفشين بيرواني مشرف فريق بيرسبوليس، إننا لدينا مشاكل في مباراتنا ضد الهلال بسبب تخطيط الاتحاد الآسيوي الخاطئ والجدول الزمني لمباراة منتخبنا الوطني في تصفيات کأس العالم.

وفي سياق آخر، قال میلاد سر كـ لاعب فريق برسبوليس عن الهلال قبل المواجهة المرتقبة، “الهلال فريق معروف ويستضيفنا في المملكة في دور الـ8 لأبطال آسیا، هي مباراة صعبة جدًا لكننا سنذهب إلى الرياض بأمل كبير ونعتمد على ما لدينا لإسعاد جمهورنا”.

ويلتقي الهلال بنظيره بيرسبوليس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في 16 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد تأهل إلى ربع نهائي آسيا، عقب فوزه على الاستقلال الإيراني بثنائية نظيفة، في دور الـ16، فيما تأهل بيرسيبوليس على حساب استقلال دوشانب الطاجيكي بهدف دون مقابل.