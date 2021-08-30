دراسة حديثة: النوم أقل من 7 ساعات ليلًا يؤدي إلى زيادة الوزن

المناطق - وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن النوم أقل من 7 ساعات في الليلة يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ خيارات وجبات خفيفة غير صحية مقارنة بتلك التي يتخذها أولئك الذين يستوفون إرشادات النوم الموصى بها.

وأظهر تحليل بيانات نحو 20 ألف بالغ أمريكي وجود صلة بين عدم تلبية إرشادات النوم الموصى بها وتناول المزيد من الكربوهيدرات في الوجبات الخفيفة والسكر المضاف والدهون والكافيين، بحسب ما نُشر في مجلة Academy of Nutrition and Dietetics.

ووجد الباحثون أن الوجبات الخفيفة المالحة والحلويات والمشروبات غير الكحولية هي نفسها بين البالغين بغض النظر عن عادات النوم، فإن أولئك الذين يحصلون على قسط أقل من النوم يميلون إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية في الوجبات الخفيفة يوميًا بشكل عام.

وأخذت البيانات، التي وقع تحليلها في الدراسة، من 19650 بالغًا أمريكيًا تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عامًا ممن شاركوا من 2007 إلى 2018 في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية.