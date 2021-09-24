ميليشيات الحوثي تمنع نساء اليمن من استخدام الهواتف والعمل

المناطق - وكالات:

أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على إجبار مشايخ إحدى قرى محافظة صنعاء، على توقيع تعهدات تلزمهم بإجبار النساء في مناطقهم على منع استخدام الهواتف الذكية، وعمل مساحيق التجميل، مع فرض عقوبات على المخالفين.

وأظهرت وثيقة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، توقيع مشايخ إحدى قرى مديرية بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء، على التعهدات بمنع النساء من استخدام الهاتف الذي يعمل باللمس، ووضع غرامة مالية للمخالفين تقدر بـ 200 ألف ريال، وبقرة لمن يعطى زوجته هاتفًا، بحسب “العربية”.

ووقعت الوثيقة، من عدد من مشايخ وأعيان قرية “غضران” ومشرفين لميليشيات الحوثي في المنطقة، تحت ذريعة الغزو الفكري الذي ينتهجه ما تسميه الميليشيات “العدوان” بحسب ما ورد فيها.

كما أقرت الوثيقة عدم السماح للنساء بالزينة في الأعراس، أو استخدام مساحيق التجميل، خصوصًا للفتيات العازبات، أو ركوب سيارات الأجرة دون محرم.

أجبرت مشايخ بعض قرى #صنعاء على توقيع وثيقتها الغريبة.. ميليشيات #الحوثي تمنع نساء #اليمن في مناطق سيطرتها من استخدام الهواتف الذكية ووضع مساحيق التجميل#العربية pic.twitter.com/j3gyzhIrSy — العربية (@AlArabiya) September 24, 2021

وتضمنت الوثيقة، في أحد بنودها، منع الفتيات من العمل مع المنظمات الإغاثية، لمنع “الابتزاز الجنسي” بحسب النص.

وفرضت الوثيقة عقوبة مالية للمخالفين من أهالي القرية، بقيمة 200 ألف ريال، وتقديم رأس من البقر.