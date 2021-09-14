الأمن السيبراني يحذر من 4 طرق للاحتيال والنصب عبر الإنترنت

محررو المناطق:

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني بالمملكة، اليوم الجمعة، من 4 طرق للاحتيال والنصب على الإنترنت.

وكشف المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كيفية معرفة روابط التصيد الاحتيالية على شبكة الإنترنت، من أجل عدم الوقوع في طرق خداعها وسلب الأموال.