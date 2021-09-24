عمره 91 عامًا.. مأمور قطارات يعود للمقصورة بعد 45 عامًا من عمله ليحكي ذكرياته

محررو المناطق:

عاد مأمور القطار السابق صالح العيد، لزيارة مقصورة القطارات في المملكة وهو بعمر الـ91 عامًا.

وبدأ العيد مشواره كمأمور للقطارات مع تأسيس السكك الحديدية في المملكة، وهو بعمر الـ 16، وظل يخدم بها لمدة 30 عامًا.

وعن فترة خدمته في السكك الحديدية، يقول العيد إنها ساهمت في تكوينه عبر مخالطة الركاب وتعلم كيفية مخاطبتهم، وعدم تحميل الراكب خطأ يصدر من السكك الحديدية، أو تحمل السكك لخطأ راكب.

وأشار المأمور السابق إلى أن القطار كان يقف أمام المحطة، ويمشي إليه الركاب، والمحطة ليس بها إلا مكتب واحد في غرفة عادية مكيّفة فقط.

وتابع أن عمله كان يبدأ من العربة الأخيرة، ليمر على الركاب ويتفحص تذاكرهم، مقارنًا الوضع بين السكك الحديدية في الماضي والآن بعدما صارت التذاكر إلكترونية عن طريق الجوال، وازداد عدد القطارات، موجهًا رسالة إلى كل شخص يعمل بـ”سار” أن يعامل الراكب باعتباره والده أو أخاه.