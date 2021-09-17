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الوفيات وصلت 8,688.. “الصحة” تعلن انخفاض جديد في إصابات كورونا بالمملكة

الوفيات وصلت 8,688.. “الصحة” تعلن انخفاض جديد في إصابات كورونا بالمملكة

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الوفيات وصلت 8,688.. “الصحة” تعلن انخفاض جديد في إصابات كورونا بالمملكة

الوفيات وصلت 8,688.. “الصحة” تعلن انخفاض جديد في إصابات كورونا بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1034985
المناطق - الرياض:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 4 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 59 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 535,842 ، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 546,843، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,688 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أوصت جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

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