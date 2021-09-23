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لليوم الثاني على التوالي الباحة “صفر” إصابات بكورونا.. والرياض تتصدر الحصيلة الجديدة

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لليوم الثاني على التوالي الباحة “صفر” إصابات بكورونا.. والرياض تتصدر الحصيلة الجديدة

لليوم الثاني على التوالي الباحة “صفر” إصابات بكورونا.. والرياض تتصدر الحصيلة الجديدة
http://almnatiq.net/?p=1034999
محررو المناطق:

سجلت منطقة الباحة، اليوم الجمعة، صفر إصابات بفيروس كورونا وذلك لليوم الثاني على التوالي، بينما سجلت 3 مناطق أخرى حالة إصابة واحدة وهي: “حائل، والجوف، ومنطقة الحدود الشمالية” لليوم الثاني أيضًا، جاء ذلك خلال حصيلة اليوم التي أعلنتها وزارة الصحة منذ قليل.

وجاءت المناطق الأكثر إصابة اليوم كالتالي: الرياض 14- مكة المكرمة 12 – المنطقة الشرقية 5 – منطقة جازان 3- منطقة المدينة المنورة 4- منطقة القصيم 3- منطقة عسير 2- منطقة نجران  3 – منطقة حائل 1- منطقة تبوك 2- منطقة الحدود الشمالية 1- منطقة الجوف 1- منطقة الباحة صفر إصابات.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة

.
وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 59 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 535,842 ، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 546,843، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,688 حالة.

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