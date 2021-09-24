احدث الأخبار

كواليس جديدة عن بيان تنحي مبارك.. يرويها لواء سابق بالجيش المصري (فيديو)
أبرز المواد
 دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية تصل ميناء عدن
منوعات
 دراسة تكشف توصية جديدة حول تطعيم الحوامل بلقاح “كورونا”
صحة
 احتجزه كرهينة.. تحرير جرو في ماليزيا اختطفه قرد لمدة 3 أيام (فيديو)
أبرز المواد
 أمير القصيم يرعى حفل أمانة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ91 (صور)
منوعات
 سفارة المملكة لدى الهند تحتفي باليوم الوطني 91 (صور)
محليات
 التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها
أهم الاخبار
 أمير القصيم يطلع على المعرض الفوتوغرافي المصور والمقام بمناسبة اليوم الوطني (صور) 91
منوعات
 حظر التسول عبر وسائل التواصل الحديثة بموجب نظام المكافحة الجديد
محليات
 لليوم الثاني على التوالي الباحة “صفر” إصابات بكورونا.. والرياض تتصدر الحصيلة الجديدة
أبرز المواد
 عمره 91 عامًا.. مأمور قطارات يعود للمقصورة بعد 45 عامًا من عمله ليحكي ذكرياته
أبرز المواد
 تمحى الجزاءات بعد سنتين ولا عقوبات بدون تحقيق.. ننشر معايير نظام الانضباط الوظيفي الجديد
أبرز المواد
عاجل

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها

كواليس جديدة عن بيان تنحي مبارك.. يرويها لواء سابق بالجيش المصري (فيديو)

كواليس جديدة عن بيان تنحي مبارك.. يرويها لواء سابق بالجيش المصري (فيديو)

أبرز المواد
دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية تصل ميناء عدن

دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية تصل ميناء عدن

منوعات
دراسة تكشف توصية جديدة حول تطعيم الحوامل بلقاح “كورونا”

دراسة تكشف توصية جديدة حول تطعيم الحوامل بلقاح “كورونا”

صحة
احتجزه كرهينة.. تحرير جرو في ماليزيا اختطفه قرد لمدة 3 أيام (فيديو)

احتجزه كرهينة.. تحرير جرو في ماليزيا اختطفه قرد لمدة 3 أيام (فيديو)

أبرز المواد

أمير القصيم يطلع على المعرض الفوتوغرافي المصور والمقام بمناسبة اليوم الوطني (صور) 91

أمير القصيم يطلع على المعرض الفوتوغرافي المصور والمقام بمناسبة اليوم الوطني (صور) 91
http://almnatiq.net/?p=1035014

اطلع  الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، مساء اليوم، على المعرض الفوتوغرافي المصور والذي تقيمه جمعية العقيلات والموروث الشعبي بالتعاون مع مكتبة الملك سعود الرقمية مع أمانة منطقة القصيم ، بمتحف مدينة بريدة بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة .

وتجول سمو أمير القصيم في المعرض واستمع الى شرح من الدكتور بدر الوهيبي رئيس مجلس إدارة جمعية العقيلات والموروث الشعبي والمشرف على المعرض، على ما تحتويه أجنحته من مقتنيات وصور تاريخية توثق تاريخ المملكة  منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه . وترسخ المسيرة التاريخية للمملكة ، وتذكر بالمكتسبات التي تحققت في جميع المجالات ، وما وهب الله لهذا الوطن من أمن وأمان.
كما زار  معرض دار الملك عبدالعزيز الذي يضم ركنًا لملوك المملكة متناولاً منجزاتهم الوطنية ، مروراً بالعديد من الخطابات التاريخية للملك عبدالعزيز – رحمه الله – لأهالي منطقة القصيم.
وأشاد أمير القصيم بمثل هذه المعارض التي توثق مرحلة تاريخية هامة للمملكة منذ تأسيسها علد يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ، وهي فرصة لعرضها في اليوم الوطني للمملكة ، مبديا سموه تقديره لجميع المشاركين والمنظمين للمعرض .
رافقه  خلال الزيارة وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يرعى حفل أمانة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ91 (صور)

أمير القصيم يرعى حفل أمانة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ91 (صور)
فيديو يوثق لحظات عفوية لمسن تفاعل مع معزوفة وطنية بالباحة

فيديو يوثق لحظات عفوية لمسن تفاعل مع معزوفة وطنية بالباحة
منسوبو تعليم الجوف: اليوم الوطني 91 ذكرى بطولات عظيمة ومستقبل مشرق بقيادة حكيمة وملهمة

منسوبو تعليم الجوف: اليوم الوطني 91 ذكرى بطولات عظيمة ومستقبل مشرق بقيادة حكيمة وملهمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*