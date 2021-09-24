أمير القصيم يطلع على المعرض الفوتوغرافي المصور والمقام بمناسبة اليوم الوطني (صور) 91

اطلع الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، مساء اليوم، على المعرض الفوتوغرافي المصور والذي تقيمه جمعية العقيلات والموروث الشعبي بالتعاون مع مكتبة الملك سعود الرقمية مع أمانة منطقة القصيم ، بمتحف مدينة بريدة بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة .

وتجول سمو أمير القصيم في المعرض واستمع الى شرح من الدكتور بدر الوهيبي رئيس مجلس إدارة جمعية العقيلات والموروث الشعبي والمشرف على المعرض، على ما تحتويه أجنحته من مقتنيات وصور تاريخية توثق تاريخ المملكة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه . وترسخ المسيرة التاريخية للمملكة ، وتذكر بالمكتسبات التي تحققت في جميع المجالات ، وما وهب الله لهذا الوطن من أمن وأمان.

كما زار معرض دار الملك عبدالعزيز الذي يضم ركنًا لملوك المملكة متناولاً منجزاتهم الوطنية ، مروراً بالعديد من الخطابات التاريخية للملك عبدالعزيز – رحمه الله – لأهالي منطقة القصيم.

وأشاد أمير القصيم بمثل هذه المعارض التي توثق مرحلة تاريخية هامة للمملكة منذ تأسيسها علد يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ، وهي فرصة لعرضها في اليوم الوطني للمملكة ، مبديا سموه تقديره لجميع المشاركين والمنظمين للمعرض .

رافقه خلال الزيارة وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.