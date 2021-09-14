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احتجزه كرهينة.. تحرير جرو في ماليزيا اختطفه قرد لمدة 3 أيام (فيديو)

احتجزه كرهينة.. تحرير جرو في ماليزيا اختطفه قرد لمدة 3 أيام (فيديو)

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أهم الاخبار

احتجزه كرهينة.. تحرير جرو في ماليزيا اختطفه قرد لمدة 3 أيام (فيديو)

احتجزه كرهينة.. تحرير جرو في ماليزيا اختطفه قرد لمدة 3 أيام (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1035015
المناطق- وكالات:

تمكن مواطنون في ماليزيا، من إنقاذ جرو منزلهم الصغير، عقب اختطافه على يد قرد من نوع “مكاك” لمدة ثلاثة أيام، واحتجزه كرهينة على قمة الأشجار العالية، وفقا لما ذكرته صحيفة newsweek.

وبحسب الصحيفة، اختطف قرد مكاك جروا صغيرا يحمل اسم “سارو”، عمره ثلاثة أسابيع فقط، كان يعيش مع عائلة ماليزية، بعد عملية خداع ادعى فيها القرد أن الجرو صديقه، قبل أن يأخذه ويصعد به إلى قمة الأشجار المجاورة وأعمدة الهاتف واحتفظ به لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت الصحيفة، أن الجرو الصغير بدأ بعد يوم بإصدار أصوات تدل على شعوره بالألم والمعاناة، خاصة أنه لم يتناول الطعام منذ اختطافه، وحاول الهرب أكثر من مرة لكنه كان ضعيفا ولم يستطع مقاومة القرد.

وأوضحت (newsweek)، أن العائلة الماليزية حاولت إقناع القرد بإنزاله عن قمة الشجرة بعدة طرق منها الطعام، لكن جميع العمليات باءت بالفشل.

غير أن العائلة قررت الاستعانة بالأهالي، ومن ثم إخافة القرد من خلال رمي الحجارة بشكل كثيف على قمة الشجرة لملاحقته، حتى رمى أخيرا الجرو في منطقة مليئة بالأعشاب ليحتضه الأهالي المحتفلين على الفور ويضعوه في بطانية ويقدموا له الطعام.

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