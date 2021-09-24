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115 طنا متريا من المشتقات..

دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية تصل ميناء عدن

دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية تصل ميناء عدن
http://almnatiq.net/?p=1035025
المناطق- واس:

وصلت إلى ميناء عدن الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 75.000 طن متري من الديزل و40.000 طن متري من المازوت، بمجموع 115 طنا مترياً من المشتقات النفطية ، بإجمالي كميات بلغت 302 ألف طن متري منذ بدء المنحة، سداً للاحتياج الشهري المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية، ووفقاً لحوكمة دقيقة متفق عليها؛ لضمان وصولها إلى المحافظات اليمنية المستفيدة.

ونقلت تقارير صحفية عن مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي قوله، إن هذه المنحة جاءت بتوجيهات من القيادة الرشيدة للملكة، ومن منطلق تسخير جميع الجهود في شتى المجالات لأجل مساعدة الشعب اليمني الشقيق.

وأضاف “مدخلي”: كان لمنحة المشتقات النفطية  أثر إيجابي في تحسين مستوى الطاقة الكهربائية، وأسهمت خلال الربع الأول بإنتاج أكثر من 764 ميقاوات. س، كما أسهمت في تحسين الأوضاع العامة بشتى المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، كما أسهمت في رفع الطاقة التشغيلية في المحالّ التجارية، وزادت من ساعات تشغيل الكهرباء في المحافظات، وخففت من ساعات الانقطاع وتكرارها مما أسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي الاقتصادي.

وأسهمت الدفعات الثلاث السابقة في تشغيل 80 محطة كهرباء موزعة على المحافظات اليمنية، بإشراف ومتابعة من لجنة توزيع المشتقات النفطية بناءً على الاحتياج المقدم مسبقًا من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية.

كما أسهمت منحة المشتقات المقدمة من المملكة عبر دفعاتها التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، وساهمت في توفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين.

وتسعى المملكة من خلال هذه المنحة إلى المساهمة في استقرار أسعار الوقود، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، والمساهمة، في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية داخل اليمن، والحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء وتحسين المعيشة اليومية للمواطن اليمني.

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