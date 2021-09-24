أمير القصيم يرعى حفل أمانة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ91 (صور)

أشاد بما تضمنه الحفل من أداء متميز وكلمات وطنية رائعة

وصف الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم الوطني للمملكة ، بأنه يوم شكر وحمد لله عز وجل على الأمن والأمان ووحدة القلوب والتضاريس والجغرافيا.

ورفع التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ، بهذه المناسبة السعيدة .

وأكد خلال رعايته حفل أمانة القصيم بمناسبة اليوم الوطني 91، بأن المشاركة بمثل هذه الاحتفالات الوطنية شرف لكل مسؤول ومواطن كونه يذكر بتوحيد المملكة .

وأشارأمير القصيم بأن الوطن باق وله علينا حق كبير و دين في رقابنا ، لأبائنا واجدادنا الذين جاهدوا وتحملوا المشاق والجوع والمرض، مشيداً بولاء المواطن لوطنه الذي يعد لا حدود له ، مبديا سعادته بما شاهده من أعمال وصور وطنية خلال عرض الأوبريت بمناسبة اليوم الوطني ، والمشاعر والكلمات التي تمت صياغتها من ذهب.

وقال أمير القصيم بأن الاحتفال باليوم الوطني ليس احتفالا بمقطوعات إعلامية فقط ، إنما يتجسد ذلك بوحدة قلوب ووحدة المواطنين ، وأن يكونوا صخرة صماء أمام المؤامرات وهذا ما نراه من جميع المواطنين ولله الحمد .

وأشاد بجهود أمانة القصيم وتنظيمها لهذه الاحتفائية الوطنية وإخراجها بهذا الشكل للجميل، سواء بكتابة النص أو الأداء الذي شارك فيه أبناء الوطن من من جميع مناطق المملكة ، والذي يدل على أننا نترجم الوطنية في يوم الوطن، سائلا الله يعيد هذه المناسبة على وطننا أعواما مديدة .

وكان أمير القصيم قد رعى مساء أمس حفل أمانة منطقة القصيم بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، بحضور وكيل إمارة منطق القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ووكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، ومدير شرطة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي، ورئيس لجنة أهالي القصيم ابراهيم الربدي، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

وتخلل الإحتفال أوبريت وطني يحكي ما تحقق للمملكة من منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه .

كما القى الشاعر صالح الحمود قصيدة وطنية بهذه المناسبة نالت استحسان الجميع .

كما شارك أمير القصيم والمسؤولين العرضة السعودية بهذه المناسبة، والتقى سموه بعدد من أبناء المنطقة الذين نفذوا ماراثونات رياضية بقطع 91 كلم على الدراجات الهوائية ومشياً على الأقدام والمشاركين ضمن احتفالية المنطقة باليوم الوطني 91.