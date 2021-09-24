كواليس جديدة عن بيان تنحي مبارك.. يرويها لواء سابق بالجيش المصري (فيديو)

محررو المناطق:

قال اللواء إسماعيل عتمان، مدير الشئون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، إن بيان تنحي الرئيس الراحل حسني مبارك، كانت تجرى المفاوضات بشأنه، بين الرئيس ونائبه في ذلك الوقت اللواء عمر سليمان وقيادات الجيش المصري للتوصل إلى صيغة له.

وأضاف عتمان، في تصريحات تلفزيونية، أنه بعد الاتفاق وكتابة البيان، جرى تسجيله وإرساله إلى الجيش ليحدد موعد إذاعته، موضحا في الوقت ذاته أن المشير طنطاوي أمر بإذاعة البيان من مبنى التليفزيون في تمام الساعة السادسة مساء يوم 11 فبراير 2011.

وكشف مدير الشئون المعنوية الأسبق، أنه ذهب بنفسه إلى مبنى ماسبيرو سيرا على الأقدام من ميدان عبد المنعم رياض بسبب الحشود الكبيرة في الميدان، وذلك لتسليم شريط تنحي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مؤكدا أن جميع الموجودين أثناء إذاعة البيان لم يكونوا على علم بمضمون البيان.

وتنحى الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، عن الحكم في 11 فبراير عام 2011 بعد احتجاجات شعبية، نتيجة تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.