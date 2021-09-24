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رجال الأمن خلال اليوم الوطني الـ91..تأمين ومشاركة وصلاة ومجهودات متميزة (صور وفيديو)  

رجال الأمن خلال اليوم الوطني الـ91..تأمين ومشاركة وصلاة ومجهودات متميزة (صور وفيديو)  
http://almnatiq.net/?p=1035044
محررو المناطق

كان لرجال الأمن في مختلف مناطق المملكة خلال الساعات الماضية، دوراً بارزاً لتأمين الاحتفالات باليوم الوطني 91.

 

ورصدت لقطات مصورة بعدة مناطق، حرص رجال الأمن على القيام بدورهم الأمني في إطار تأمين احتفالات المواطنين والمقيمين.

وانتشر رجال الأمن بشكل واسع في الشوارع والمتنزهات والأماكن العامة وعند إشارات المرور، لتعقب المخالفات ومنع ارتكابها، والإطاحة بأي مشتركين فيها.

 

وأظهرت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعضاً من مشاهد تفاني رجال الأمن في تأمين الاحتفالات اليوم الوطني، ومشاركة بعض الأطفال فرحتهم في رفع علم المملكة.

 

وحرص رجال الأمن على مشاركة المواطنين والمقيمين فرحتهم من خلال رد التحية عليهم، ورفع أعلام المملكة، ومساعدتهم على قضاء الاحتفالات بشكل آمن.

 

ووثّق وافد أجنبي بمقطع فيديو، أداء أحد رجال الأمن الصلاة بجوار مركبته في أحد الشوارع، حيث أبدى الوافد إعجابه الشديد بجهود رجال الأمن في المملكة.

 

ونشر الأمن العام، مقطع فيديو يرصد انتشار رجال الأمن في الشوارع بالتزامن مع بدء احتفالات اليوم الوطني.

 

وخلال الساعات الماضية، واصلت الجهات الأمنية جهودها للقبض على الجناة والمتهمين في العديد من القضايا، بينها القبض على شخصين بالرياض إثر مشاجرة نتيجة خلاف سابق بينهما، وكذلك القبض على مُقيم أثناء هروبه من حادثة محاولة دهس بتبوك.

 

ولم تغب لمحات الاحتفال باليوم الوطني خلال الساعات الماضية في ظل أداء واجباتهم الأمنية، حيث اكتسى مبنى المديرية العامة للأمن العام باللون الأخضر، كما نشرت حسابات الجهات الأمنية مقاطع فيديو للتهنئة بتلك المناسبة العظيمة.

 

وأطلق مجموعة من الشباب، مبادرة لتوزيع بعض المشروبات على رجال الأمن المتمركزين لأداء دورهم في الشوارع، وذلك عرفاناً بما يقدمونه.

 

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