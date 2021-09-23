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الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة يومي السبت والأحد على هذه المناطق

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة يومي السبت والأحد على هذه المناطق

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الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة يومي السبت والأحد على هذه المناطق

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة يومي السبت والأحد على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1035048
محررو المناطق:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة يومي السبت والأحد، على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

وقال حساب المركز الوطني، عبر تويتر، إنه يتوقع أن تسجل درجات الحرارة الصغرى ما بين ١٦ إلى ٢٠ °م.

كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية خاصة خلال النهار (تصل إلى ٤٥كم/س) وتتسبب في ارتفاع الأمواج (إلى مترين ونصف) على المدن الساحلية للمنطقة الشرقية (الخفجي والجبيل وراس تنورة والدمام والخبر) يومي الأحد والإثنين.

ويتوقع أيضا أن تنشط الرياح السطحية خلال النهار ( تصل إلى ٤٥ كم/س)، وتتسبب في ارتفاع الأمواج إلى مترين ونصف، على المدن الساحلية لمناطق تبوك (املج) المدينة المنورة (ينبع) مكة المكرمة (رابج وجدة) وذلك اعتبارا من يوم غدًا السبت حتى يوم الثلاثاء المقبل.

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