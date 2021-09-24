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ماذا قال قائد المروحية التي حلقت بعلم المملكة خلال احتفالات اليوم الوطني؟ (فيديو)

ماذا قال قائد المروحية التي حلقت بعلم المملكة خلال احتفالات اليوم الوطني؟ (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1035056
محررو المناطق

عبر قائد المروحية التي حلقت بعلم المملكة في سماء الرياض خلال احتفالات اليوم الوطني الـ91، عن سعادته بحمل علم المملكة.

 

وأوضح اللواء طيار متقاعد، ناصر بن عفيف، أنه يعتز بدور شركة الطائرات المروحية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وحملها علم المملكة للعام الثاني على التوالي بسماء جدة والرياض والمنطقة الشرقية.

 

ولفت في لقاء مع قناة “العربية”، إلى أن مساحة العلم تبلغ ألفي متر مربع، بطول 74 متراً وعرض 27 متراً، ووزن إجمالي 250 كيلو جرام.

 

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