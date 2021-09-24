محافظ وادي الدواسر يشهد احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 91 (صور)

وادي الدواسر – مبارك الدوسري

شهد محافظ وادي الدواسر فهد المسعود، الحفل الذي أقامه أهالي المحافظة أمس في مركز نجمة ليالينا للمعارض والمؤتمرات بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة ، بحضور وكيل المحافظة الدكتور أحمد العلم ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية والأهلية، ورؤساء المراكز والأهالي.

حيث بدأ الاحتفال برفع العلم الوطني ، ثم بدأت مسيرة وعروض الخيل العربية الأصيلة، وتقديم الهدايا للمسافرين، أعقبها إطلاع الجميع على ركن مرسم الدار الوطني، وركن رسالتنا للدار، وأركان مشاركة الجهات المختلفة، وركن الأسر المنتجة، والالتقاء بأعضاء فريق وسم للبحث والإنقاذ.

شهد الجميع بعد ذلك الحفل المسرحي الذي تضمن كلمة للمدير التنفيذي للاحتفال مدير مؤسسة نجمة ليالينا لتنظيم المعرض والمؤتمرات ظافر بن علي بن سويد أكد فيها أن مناسبة اليوم الوطني مناسبة عظيمة تحمل ذكرى جميلة يكن لها أبناء هذا الوطن أصدق الحب وأخلص الوفاء.

أُلقيت بعدها قصيدة وطنية بهذه المناسبة ألقاها الشاعر تركي بن مران بن متعب، ثم بعد ذلك ألقى رئيس بلدية المحافظة صالح بن جري السليل كلمة اشار فيها إلى أن مناسبة اليوم الوطني مناسبة نبتهج بها كل عام تتويجاً لريادة الأبطال وما تحقق لبلادنا من منجزات ودعم سخي زاخر بالعطاء الغير محدود .

شاهد بعدها الحضور أوبريت وطني بعنوان ” يا دارنا ” جسد مراحل التطور والبناء للمملكة منذ تأسيسها ،ألقى بعدها المحافظ كلمة رفع فيها باسمه وباسم أهالي المحافظة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين بتلك المناسبة، وقدَّم تحيته لكل من ساهم في هذا البناء وأضاف إلى قواعده لبنة رفعته إلى هامات السحاب، مؤكداً بأنها مناسبة عزيزة تؤكد تلاحم الشعب والقيادة، داعياً الله أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة .