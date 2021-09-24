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على عمق 15 مترا..غواصون يرسمون شعار اليوم الوطني (فيديو)

على عمق 15 مترا..غواصون يرسمون شعار اليوم الوطني (فيديو)

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على عمق 15 مترا..غواصون يرسمون شعار اليوم الوطني (فيديو)

على عمق 15 مترا..غواصون يرسمون شعار اليوم الوطني (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1035079
محررو المناطق:

رسم عدد من الفنانين والغواصين، خريطة المملكة تحت الماء، وزينوها بالشعار “هي لنا دار”، المخصص للاحتفال باليوم الوطني 91 لهذا العام.

وقال مدرب الغوص، ربحي سكيك، في تصريحات تلفزيونية، إن الفكرة جاءت باقتراح من زميله “عبدالله الشريف”، خلال رحلة غوص، حيث بحثا عن فكرة جديدة تترجم حبهما للوطن وتجسيد شعار اليوم الوطني من تحت الماء.

بدوره، وصف عبدالله الشريف، ما فعلوه بأنه حدث استثنائي، مؤكدًا أن الهدف من اللوحة هو تقديم شيء مميز لليوم الوطني، وتمكنوا بالفعل من تحقيق ذلك بجهود ذاتية.

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