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خطيب المسجد الحرام يحذر من الاندفاع وراء المشاهير (فيديو)

خطيب المسجد الحرام يحذر من الاندفاع وراء المشاهير (فيديو)
الشيخ صالح بن حميد
http://almnatiq.net/?p=1035093
محررو المناطق:

قال خطيب صلاة الجمعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، إن من أعظم ما يستهدف في التربية، إقامة بناء الشخصية ، والاعتزاز بالقيم والاعتزاز بالنفس والبعد عن التقليد المميت، والحذر من الاندفاع وراء مهازل المشاهير في ملبس أو مطعم أو سلوك.

وأضاف، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، اغرسوا في الشباب أن الباطل باطل ولو كثر أتباعه، والحق حق ولو قل أتباعه”.

وتابع: “راية الحق قائمة وإن لم يرفعها أحد، وراية الباطل ساقطة ولو رفعها كل أحد، والحرام حرام ولو فعله كل الناس، المرء بأدابه لا بثيابه، وبدينه وخلق لا بنسبه وقبيلته”.

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