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برسیبولیس يستعد للهلال بمباراة ودية مُغلقة

برسیبولیس يستعد للهلال بمباراة ودية مُغلقة

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على عمق 15 مترا..غواصون يرسمون شعار اليوم الوطني (فيديو)

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برسیبولیس يستعد للهلال بمباراة ودية مُغلقة

برسیبولیس يستعد للهلال بمباراة ودية مُغلقة
http://almnatiq.net/?p=1035106
محررو المناطق

يواصل فريق “برسیبولیس” الإيراني، تدريباته للتحضير للقاء الهلال في دوري أبطال آسيا.

 

ويلتقى الفريق الإيراني غدًا السبت، فريق “بيكان” في مباراة ودیة مُغلقة، استعدادًا للهلال.

 

ويلتقي الهلال بنظيره بيرسبوليس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في 16 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

 

وكان الهلال قد تأهل إلى ربع نهائي آسيا، عقب فوزه على الاستقلال الإيراني بثنائية نظيفة في دور الـ16، فيما تأهل بيرسيبوليس على حساب استقلال دوشانب الطاجيكي بهدف دون مقابل.

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