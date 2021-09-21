احدث الأخبار

السلطات السودانية تعتقل 5 مدنيين متورطين في محاولة الانقلاب
منوعات
 برسیبولیس يستعد للهلال بمباراة ودية مُغلقة
الرياضة
 على عمق 15 مترا..غواصون يرسمون شعار اليوم الوطني (فيديو)
أبرز المواد
 اتجاه أوروبي لإلزام منتجي الهواتف الذكية باعتماد شاحن موحد
منوعات
 ماذا قال قائد المروحية التي حلقت بعلم المملكة خلال احتفالات اليوم الوطني؟ (فيديو)
محليات
 خطيب المسجد الحرام يحذر من الاندفاع وراء المشاهير (فيديو)
منوعات
 ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو أثناء مشاجرة بالباحة
منطقة الباحة
 رجال الأمن خلال اليوم الوطني الـ91..تأمين ومشاركة وصلاة ومجهودات متميزة (صور وفيديو)  
محليات
 الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة يومي السبت والأحد على هذه المناطق
منوعات
 محافظ وادي الدواسر يشهد احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 91 (صور)
منوعات
 كواليس جديدة عن بيان تنحي مبارك.. يرويها لواء سابق بالجيش المصري (فيديو)
أبرز المواد
 دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية تصل ميناء عدن
منوعات
عاجل

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها

السلطات السودانية تعتقل 5 مدنيين متورطين في محاولة الانقلاب

السلطات السودانية تعتقل 5 مدنيين متورطين في محاولة الانقلاب

منوعات
برسیبولیس يستعد للهلال بمباراة ودية مُغلقة

برسیبولیس يستعد للهلال بمباراة ودية مُغلقة

الرياضة
على عمق 15 مترا..غواصون يرسمون شعار اليوم الوطني (فيديو)

على عمق 15 مترا..غواصون يرسمون شعار اليوم الوطني (فيديو)

أبرز المواد
اتجاه أوروبي لإلزام منتجي الهواتف الذكية باعتماد شاحن موحد

اتجاه أوروبي لإلزام منتجي الهواتف الذكية باعتماد شاحن موحد

منوعات

السلطات السودانية تعتقل 5 مدنيين متورطين في محاولة الانقلاب

السلطات السودانية تعتقل 5 مدنيين متورطين في محاولة الانقلاب
http://almnatiq.net/?p=1035108
المناطق- وكالات:

اعتقلت السلطات السودانية، اليوم الجمعة، 5 مدنيين متورطين في المحاولة الانقلابية كانوا يستعدون لتفجير كابل اتصالات، وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، من يوم الثلاثاء، أعلن الجيش السوداني، إحباط محاولة انقلابية للاستيلاء على السلطة، مؤكدا في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن الأوضاع في البلاد تحت السيطرة.

وعادت الحياة إلى طبيعتها في الشارع والمؤسسات بعد محاولة الانقلاب، فيما تؤمن قوات الجيش والدعم السريع والشرطة المرافق الحيوية في الخرطوم والمدن السودانية الأخرى.

وكشفت مصادر مطلعة، تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة مشيرة إلى اعتقال قادة المحاولة. وقالت المصادر، إن عناصر “جماعة الإخوان” بقيادة اللواء بكراوي حاولت الانقلاب، لكن جرى اعتقال قادة المحاولة الانقلابية، وتقديمهم للتحقيق.

وأوضحت المصادر، أن العملية الانقلابية اكتشفت منذ الثالثة صباحا، لكن الجيش سيطر على الأوضاع وتم فتح الجسور في العاصمة السودانية.

 

روابط ذات صلة

استسلام آخر مجموعة من سلاح المدرعات السوداني

استسلام آخر مجموعة من سلاح المدرعات السوداني
من هو اللواء بكراوي قائد انقلاب السودان الفاشل؟

من هو اللواء بكراوي قائد انقلاب السودان الفاشل؟
الجيش السوداني يصدر بيانا بشأن إحباط “المحاولة الانقلابية”

الجيش السوداني يصدر بيانا بشأن إحباط “المحاولة الانقلابية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*