السلطات السودانية تعتقل 5 مدنيين متورطين في محاولة الانقلاب

المناطق- وكالات:

اعتقلت السلطات السودانية، اليوم الجمعة، 5 مدنيين متورطين في المحاولة الانقلابية كانوا يستعدون لتفجير كابل اتصالات، وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، من يوم الثلاثاء، أعلن الجيش السوداني، إحباط محاولة انقلابية للاستيلاء على السلطة، مؤكدا في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن الأوضاع في البلاد تحت السيطرة.

وعادت الحياة إلى طبيعتها في الشارع والمؤسسات بعد محاولة الانقلاب، فيما تؤمن قوات الجيش والدعم السريع والشرطة المرافق الحيوية في الخرطوم والمدن السودانية الأخرى.

وكشفت مصادر مطلعة، تفاصيل محاولة الانقلاب الفاشلة مشيرة إلى اعتقال قادة المحاولة. وقالت المصادر، إن عناصر “جماعة الإخوان” بقيادة اللواء بكراوي حاولت الانقلاب، لكن جرى اعتقال قادة المحاولة الانقلابية، وتقديمهم للتحقيق.

وأوضحت المصادر، أن العملية الانقلابية اكتشفت منذ الثالثة صباحا، لكن الجيش سيطر على الأوضاع وتم فتح الجسور في العاصمة السودانية.