احدث الأخبار

لتحديد الاشتراكات.. إضافة مادة جديدة لنظام “التأمين ضد التعطل عن العمل”
محليات
 السلطات السودانية تعتقل 5 مدنيين متورطين في محاولة الانقلاب
منوعات
 برسیبولیس يستعد للهلال بمباراة ودية مُغلقة
الرياضة
 على عمق 15 مترا..غواصون يرسمون شعار اليوم الوطني (فيديو)
أبرز المواد
 اتجاه أوروبي لإلزام منتجي الهواتف الذكية باعتماد شاحن موحد
منوعات
 ماذا قال قائد المروحية التي حلقت بعلم المملكة خلال احتفالات اليوم الوطني؟ (فيديو)
محليات
 خطيب المسجد الحرام يحذر من الاندفاع وراء المشاهير (فيديو)
منوعات
 ضبط 7 مواطنين ظهروا في فيديو أثناء مشاجرة بالباحة
منطقة الباحة
 رجال الأمن خلال اليوم الوطني الـ91..تأمين ومشاركة وصلاة ومجهودات متميزة (صور وفيديو)  
محليات
 الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة يومي السبت والأحد على هذه المناطق
منوعات
 محافظ وادي الدواسر يشهد احتفال الأهالي باليوم الوطني الـ 91 (صور)
منوعات
 كواليس جديدة عن بيان تنحي مبارك.. يرويها لواء سابق بالجيش المصري (فيديو)
أبرز المواد
عاجل

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها

لتحديد الاشتراكات.. إضافة مادة جديدة لنظام “التأمين ضد التعطل عن العمل”

لتحديد الاشتراكات.. إضافة مادة جديدة لنظام “التأمين ضد التعطل عن العمل”

محليات
السلطات السودانية تعتقل 5 مدنيين متورطين في محاولة الانقلاب

السلطات السودانية تعتقل 5 مدنيين متورطين في محاولة الانقلاب

منوعات
برسیبولیس يستعد للهلال بمباراة ودية مُغلقة

برسیبولیس يستعد للهلال بمباراة ودية مُغلقة

الرياضة
على عمق 15 مترا..غواصون يرسمون شعار اليوم الوطني (فيديو)

على عمق 15 مترا..غواصون يرسمون شعار اليوم الوطني (فيديو)

أبرز المواد

لتحديد الاشتراكات.. إضافة مادة جديدة لنظام “التأمين ضد التعطل عن العمل”

لتحديد الاشتراكات.. إضافة مادة جديدة لنظام “التأمين ضد التعطل عن العمل”
http://almnatiq.net/?p=1035112
محررو المناطق

نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، قرار وزير المالية محمد الجدعان، بالموافقة على إضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”.

 

وجاء في القرار:

أولاً: إضافة مادة -برقم (3) مكرر- إلى اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل- تكون بالنص الآتي:

(في تطبيق أحكام المادة (السابعة) من النظام، تحدد وتعدل الاشتراكات وفق الآلية الآتية:

1- تحدد الاشتراكات بنسبة (2%) اثنين في المائة من الأجر الخاضع للاشتراكات في حال لم يتجاوز حجم الموجودات لحساب الفرع في تاريخ نفاذ تعديل المادة (السابعة) من النظام (7) سبعة أمثال مصروفاته في السنة السابقة لتاريخ النفاذ.

2- تعدل الاشتراكات -بنسبة لا تزيد على (2%) اثنين في المائة ولا تقل عن (0.5%) نصف في المائة من الأجر الخاضع للاشتراكات- بناءً على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل ثلاث سنوات وفق الآتي:

أ- خفض الاشتراكات بنسبة (0.5%) نصف في المائة في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.

ب- رفع الاشتراكات بنسبة (0.5%) نصف في المائة في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث عن (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها).

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.

روابط ذات صلة

وزير المالية: المملكة حققت قفزات في الأداء المالي والاقتصادي ولديها إنجازات في التصنيفات العالمية

وزير المالية: المملكة حققت قفزات في الأداء المالي والاقتصادي ولديها إنجازات في التصنيفات العالمية
مختص: اشتراط كشف الوجه «تجاوز غير مقبول» لنظام العمل.. وعلى الفتيات رفض هذه الوظائف نهائيًا

مختص: اشتراط كشف الوجه «تجاوز غير مقبول» لنظام العمل.. وعلى الفتيات رفض هذه الوظائف نهائيًا
«الجدعان»: المملكة أسهمت بشكل كبير في التصدي لأزمة كورونا وأثارها على الدول الإسلامية

«الجدعان»: المملكة أسهمت بشكل كبير في التصدي لأزمة كورونا وأثارها على الدول الإسلامية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*