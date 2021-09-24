هطول أمطار غزيرة على محافظة ميسان

محررو المناطق:

هطلت مساء اليوم، الجمعة، أمطار غزيرة على محافظة ميسان جنوبي الطائف فيما لا تزال الفرصة مهيأة للمزيد من الأمطار.

كان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة يومي السبت والأحد، على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية. وقال حساب المركز الوطني، عبر تويتر، إنه يتوقع أن تسجل درجات حرارة صغرى ما بين 16 إلى 20 °م.

كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية خاصة خلال النهار (تصل إلى ٤٥كم/س) وتتسبب في ارتفاع الأمواج (إلى مترين ونصف) على المدن الساحلية للمنطقة الشرقية (الخفجي والجبيل وراس تنورة والدمام والخبر) يومي الأحد والإثنين.

ويتوقع أيضا أن تنشط الرياح السطحية خلال النهار ( تصل إلى ٤٥ كم/س)، وتتسبب في ارتفاع الأمواج إلى مترين ونصف، على المدن الساحلية لمناطق تبوك (املج) المدينة المنورة (ينبع) مكة المكرمة (رابج وجدة) وذلك اعتبارا من يوم غدًا السبت حتى يوم الثلاثاء المقبل.