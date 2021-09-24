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خطوة نحو الرقمنة.. طهو دجاج مطبوع ثلاثي الأبعاد بالليزر (فيديو)

خطوة نحو الرقمنة.. طهو دجاج مطبوع ثلاثي الأبعاد بالليزر (فيديو)

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خطوة نحو الرقمنة.. طهو دجاج مطبوع ثلاثي الأبعاد بالليزر (فيديو)

خطوة نحو الرقمنة.. طهو دجاج مطبوع ثلاثي الأبعاد بالليزر (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1035130
المناطق- وكالات:

في خطوة نحو رقمنة عملية الطهو، أظهر فريق من الباحثين في جامعة كولومبيا أنه يمكن استخدام عدة أنواع مختلفة من الليزر لطهو الدجاج المطبوع طباعة ثلاثية الأبعاد دون أن يؤدي ذلك إلى أي آثار ضارة بالمذاق، وفقا لما ذكرته مجلة (gizmodo).

وفي بيان صحفي جامعي، قال جوناثان بلوتينجر، المهندس في جامعة كولومبيا والمؤلف الرئيسي للورقة: “بعد طباعة الدجاج بطباعة ثلاثية الأبعاد في أشكال مختلفة، قام الفريق بتعريض اللحم لضوء الليزر الأزرق والأشعة تحت الحمراء المتوسطة”.

وتابع: “وجد الفريق أن أنواع مختلفة من الليزر تطهو الطعام بطرق مختلفة، كان الليزر الأزرق أفضل للطهي من الداخل، بينما كانت الأشعة تحت الحمراء هي الأفضل لتحمير السطح”.

وبحسب الفريق، فإن الأطعمة المطبوخة بالليزر كانت أكثر رطوبة من الأطعمة المشوية في الفرن وأقل تقلصا.

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