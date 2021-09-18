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ضمك يتقدم على أبها بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري المحترفين

ضمك يتقدم على أبها بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري المحترفين
http://almnatiq.net/?p=1035139
محررو المناطق:

تقدم فريق ضمك على نظيره أبها بهدف نظيف في الشوط الأول، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز هدف ضمك لاعب خط الوسط ميو تساكتاش، في الدقيقة الـ 17 من عمر المباراة التي تقام على ملعب مدنية الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ويحتل نادي أبها قبل الجولة، المركز الخامس عشر من ترتيب جدول الدوري برصيد أربعة نقاط بتحقيقه الفوز في مباراة واحدة، وتعرضه للخسارة في ثلاثة مباريات حتى الآن والتعادل في مباراة واحدة.

بينما يتواجد نادي ضمك في المركز السابع برصيد ثمانية نقاط بعد فوزه في مباراتين والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة.

 

 

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