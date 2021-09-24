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التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها

نائب وزير خارجية أمريكا: مصلحة واشنطن في شراكتها العسكرية مع المملكة

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نائب وزير خارجية أمريكا: مصلحة واشنطن في شراكتها العسكرية مع المملكة

نائب وزير خارجية أمريكا: مصلحة واشنطن في شراكتها العسكرية مع المملكة
http://almnatiq.net/?p=1035156
محررو المناطق

أكد نائب وزير خارجية أمريكا، أن الشراكة الأمريكية العسكرية مع المملكة من مصلحة واشنطن الاستراتيجية.

 

وقال إن الحوثيين يقاتلون الشعب اليمني بمأرب وحولها وعليهم التوقف، مؤكدًا على ضرورة أن تكون الحكومة اليمنية قادرة على تلبية مطالب شعبها.

 

ونوه إلى أنه يجب على مليشيا الحوثي الجلوس على طاولة التفاوض للوصول لحل في اليمن، ووقف حربها العبثية ضد الشعب اليمني.

 

ولفت إلى أن واشنطن فرضت عقوبات على قادة الحوثيين، مبينًا أن بلاده تريد من الإيرانيين ضمانات للالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

 

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