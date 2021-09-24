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خادم الحرمين الشريفين يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 60 مواطنًا تبرعوا بالدم عشر مرات

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خادم الحرمين الشريفين يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 60 مواطنًا تبرعوا بالدم عشر مرات

خادم الحرمين الشريفين يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 60 مواطنًا تبرعوا بالدم عشر مرات
http://almnatiq.net/?p=1035157

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 60 مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

وجاءت أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق كالتالي: علي محمد الفضلي، ريان أحمد الخرعان، فيصل ميلاد الخضراء، النقيب / بدر سعد السبيعي، محمد عبيد العتيبي، أحمد إبراهيم الزهراني، أسامة حميد المغامسي، فهد عبدالله المطيري، عبدالله سعد القحطاني، ماجد مضحي الظفيري، سلطان سعد الظفيري، سعود سعد العنقري، سعود عواد العواد، العريف/ محمد سعد القحطاني، أحمد حمدان الحسيني، عبدالرحمن سليمان اليوسف، تميم عبدالله التميمي ، الأمير نايف بندر عبدالعزيز آل مقرن، الرقيب أول/ منيس مهدي البيشي، علي سحمي السحمه، الرائد/عبدالرحمن عبدالله الدوسري، جمال عيضه المنهالي، الجندي/ حمود نحيطر الظفيري، عبدالكريم سعد البريدي، فني مختبر / نبيل سمير سندي، جفين عائض العتيبي، الوكيل رقيب / عمر مرزوق المطيري، العريف / عبدالعزيز سلامه العطوي، ريان عبدالرحمن المهيدب، عمر عوض المطيري، فهد سريان البقمي، نواف عبيد العتيبي، عبدالوهاب عبدالله الخنبشي، سطام محمد الشتوي، أنس حسن الخويلدي، محمد عبدالرحمن الشعلان، محمد ناصر الجمعه، صالح عبدالرحمن آل الشيخ، عبدالعزيز محمد الشعلان، يحي أحمد سفياني، علي عويد الشمري، مشاري ناصر عبدالعزيز، أنس عمر باهمام، أحمد عنزي المحسن، حمد عبدالله البصري، خالد فائز آل عادي، صالح نايف عوض الحربي، عبدالرحمن قاسم مناع العنزي، علي سلمان المطيري، عيسى سند المطيري، فارس صالح القحطاني، مبارك علي آل غراب، بشائر بنت أحمد بابعير، عبدالله عبدالعزيز الضبيب، الدكتور / سلمان ساعد المالكي، سلطان حسين الشلوي، عبدالرحمن صقير العريني، خالد حمد الحريقي، عبدالعزيز حسن أولياء، نايف عبدالعزيز الغنام.

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