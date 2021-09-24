بينها المملكة.. هذه أسرع شبكات 5G في العالم

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http://almnatiq.net/?p=1035172
المناطق ـ وكالات:

احتلت المملكة المركز الثالث عربياً والسابع عالمياً، في ترتيب سرعة شبكة الجيل الخامس (5G) في العالم.

 

وجاء في صدارة الترتيب على المستوى العالمي كوريا الجنوبية، وذلك حسب أحدث تقرير نشرته شركة تحليلات المحمول “أوبن سيغنال”.

 

وتعتمد “أوبن سيغنال” مقياساً لفهم تجربة الهاتف المحمول الإجمالية لمستخدمي شبكة الـ 5G

 

وجاءت الإمارات على رأس الدول الأسرع عربيًا بسرعة تنزيل بلغت 302.2 ميغابايت بالثانية، وتلتها الكويت بسرعة 248.7 ميغابايت في الثانية، ومن ثم المملكة بسرعة تنزيل بلغت 246.2 ميغابايت في الثانية.

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